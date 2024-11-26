شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-11-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وليسيكو مصر، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وأم بي للهندسة، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة.

رأس المال السوقي 2.2 تريليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 916.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.4 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.57%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 28.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 72.6 مليون جنيه، 42.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 921.2 ألف جنيه، 48.7 مليون جنيه، 57.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 30284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37497 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13310 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11482 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3133 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 8577 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 192.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.595 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.78%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 16.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.58%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 68.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.65%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 28.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.42%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 29.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.91%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 21.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.86%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 310.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.57%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 4.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%.