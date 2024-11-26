شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: ملف ضبط الأسواق والأسعار يتصدر أولويات الدولة في هذه المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد فى ”الخليج 365”، أن ملف ضبط الأسواق والأسعار يتصدر أولويات الدولة المصرية في هذه المرحلة، فى إطار الجهود التى تبذلها منذ بداية العام وحتى الآن من أجل خفض مستوى التضخم.

وأضاف أحمد يعقوب في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مستوى التضخم المعنى بارتفاع الأسعار انخفض بشكل تدريجى فى أكتوبر الماضى إلى 24.4% ومتوقع أن ينخفض تدريجيا خلال الشهور المقبلة حتى أقل من 10% وفقا للمستهدف من البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع الحكومة.

ولفت أحمد يعقوب إلى أن الهدف الثانى المهم فى إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والأسعار، هو المتابعة المكثفة لكل ملفات العمل الحكومى الخاصة بالإفراج عن السلع فى الموانىء بشكل تدريجى على مدار الفترة الماضية خلال 2024 وتم الإفراج عن سلع فى الموانىء المصرية بأكثر من 30 مليار دولار.

تابع أحمد يعقوب، كما أن هناك مبادرة "سوق اليوم الواحد" الذى يُعقد كل يوم جمعة فى مختلف الأماكن الحيوية وذات الكفاءة الجماهيرية فى محافظات الجمهورية لتوفير المنتجات والسلع للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية.