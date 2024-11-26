شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقتين على شركة ليزر اند مور لصناعة الجلود بـ58.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على شركة ليزر اند مور لصناعة الجلود، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 296 ألف سهم بقيمة 58.7 مليون جنيه، وصفقة على شركة المقاولات والصناعات التخصصية بحجم تداول 11.6 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة ارورا للاستيراد والتصدير بحجم تداول 50 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 14 مليون سهم بقيمة 136.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 48 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 916.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.4 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.57%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 28.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 72.6 مليون جنيه، 42.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 921.2 ألف جنيه، 48.7 مليون جنيه، 57.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 30284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37497 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13310 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11482 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3133 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 8577 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة.