شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء سيارات: عام 2025 سيشهد عصرا جديدا فى عالم صناعة السيارات في مصر والان مع تفاصيل الخبر

طالب خبراء السيارات في مصر بضرورة وضع إستراتيجية واضحة لقطاع السيارات سواء خاصة بالاستثمار أو الصناعة، مؤكدين أنه مع التطور الذي يحدث في مصر مؤخرا والكشف عن علامات عدة سيتم تجميعها محليا، فهذا مؤشر علي وجود مصر علي الطريق الصحيح .

كما طالبوا بضرورة التركيز على تصدير تكنولوجيا السيارات، ومؤكدين أنه أصبح لمصر الآن أكثر من 7 شركات تجول حول العالم، لأن التوسع في تصدير السيارات ومستلزمات الإنتاج حلم بات واقعا بالإضافة إلى المطالبة بوجود مجلس أعلى لهذه الصناعة وقد تحقق أيضا.

وناقش الخبراء ضرورة وضع تسهيلات لدخول شركاء أجانب للصناعات المغذية، ولدينا بالفعل أكثر من 10 شركات عالمية علي أرض مصر، و450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات واستكمل الخبراء المناقشات حول أهمية التصدير لأن هذا القطاع بحكم موقع مصر لابد من أن تصبح الأولي عربيا وأفريقيا.

وقالت شارون نيشي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وجنوب إفريقيا General Motors أنها متفائلة بالدعم المقدم من الحكومة المصرية لصناعة السيارات، موضحة أن عام 2025 سيشهد عصرا جديدا في عالم صناعة السيارات.

وقال محمد عبد الصمد رئيس مجلس إدارة نيسان ايجيبت أن تجربة المغرب مختلفة تماما عن مصر، موضحا أن مصر أصبحت علي الطريق الصحيح.

وأضاف أنه مع دخول ماركات عديدة الفترة الماضية في مجال التصنيع او التجميع المحلي سيخلف نوع من المنافسة التي ستصب في النهاية لصالح المستهلك المصري.

وقال طارق عطا- خبير سيارات- علي هامش أحد مؤتمرات السيارات اليوم ضرورة وضع تسهيلات لدخول شركاء أجانب للصناعات المغذية، ولدينا بالفعل أكثر من 10 شركات عالمية علي أرض مصر، و450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات واستكمل الخبراء المناقشات حول أهمية التصدير لأن هذا القطاع بحكم موقع مصر لابد من أن تصبح الأولي عربيا وأفريقيا.