شكرا لقرائتكم خبر عن 72.73 دولار للبرميل..تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مواصلةً الانخفاض من الجلسة السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.38 %، إلى 72.73 دولار للبرميل وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، أو 0.46%، إلى 68.62 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية أمس بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، قد نشرت المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث تواصل أسعار النفط الخام الآجلة تقلباتها للأسبوع السادس على التوالي، مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 5.8% لخام برنت، ونحو 6.3% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وذكر التقرير، أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام تضمنت تصاعد التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، مما عزز من المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط العالمية في حال استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا.



