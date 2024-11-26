شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة التكنولوجيا يعلن إطلاق مبادرة رقمنة المصانع المصرية لتعزيز التنافسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، أن المؤتمر والمعرض السنوي "وطن رقمي" في دورته الثامنة يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون بين الحلول التقنية المحلية واحتياجات المؤسسات الصناعية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية، خفض التكاليف، ورفع التنافسية التصديرية للقطاع الصناعي المصري.

أوضح أن تنظيم الدورة الثامنة من "وطن رقمي" بالتزامن مع الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة، الذي يعقد تحت شعار "نحو نهضة صناعية رقمية"، يعكس مدى التكامل بين قطاعي التكنولوجيا والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وقال إن الغرفة ستطلق على هامش المؤتمر مبادرة "رقمنة المصانع المصرية" بالشراكة مع اتحاد الصناعات، بهدف تبني تقنيات التصنيع الذكي وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات الصناعية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية إقليمياً ودولياً.

وأشار "إبراهيم" إلى إطلاق ملتقى التوظيف "CIT Talent Connect" بالشراكة مع اتحاد الصناعات وشركة "وظف - فرصنا"، والذي يستهدف تسليط الضوء على المهارات الرقمية للكوادر التكنولوجية المصرية لدعم عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصناعية.

وشدد على أهمية دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات باعتباره القلب النابض للتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، موضحاً أن شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي ولابد من تقديم الدعم المالي، التسهيلات، والتمويل البنكي لها بشروط ميسرة.

ولفت إلى أن تعزيز التواجد الدولي للشركات التكنولوجية المصرية من خلال البعثات الترويجية والمشاركة في الفعاليات الدولية يُعد من أولويات الغرفة لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المحافظات.

وأكد أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للملتقى والمعرض الدولي تعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، مضيفاً أن العمل الجماعي المستمر بين الجهات المعنية هو السبيل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة لصناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية.

وأعلن أن جناح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالملتقى سيضم مشاركة 40 شركة مصرية للتكنولوجيا، حيث ستعرض أحدث حلولها المبتكرة لدعم المؤسسات الصناعية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.