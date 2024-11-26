شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة النصر للسيارات: مستقبل صناعة السيارات فى مصر واعد ومليء بالفرص والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد شديد، رئيس شركة النصر لصناعة السيارات، إنّ صناعة السيارات في مصر تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، حيث تجعلها الدولة المصرية في مقدمة أولوياتها.

وأضاف “شديد” في تصريحات له اليوم أن هناك حراك كبير وواضح من قبل الدولة المصرية، في العمل على تصنيع السيارات للتحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلي، كما أنّ هناك سيارات تدخل لأول مرة في السوق المصري.

وأوضح رئيس شركة النصر لصناعة السيارات، أنّ رؤية الدولة واضحة في تعميق المكون المحلي، وجذب الاستثمارات، ولذا أطلقت العديد من المبادرات الجادة في هذا الشأن، منها، العمل على توفير المعدات المطلوبة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، ودعم التحول نحو التقنيات النظيفة والمستدامة.

وأكد أن مستقبل صناعة السيارات في مصر واعد ومليء بالفرص، مشددا على أنّ التزام الدولة المصرية لدخول المستثمر هو ما يؤدي إلى تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع.



