شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: لدينا آليات وضوابط محددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لديها العديد من الآليات والضوابط المحددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، لجميع المستثمرين، من أجل إتاحة المنتجات العقارية المتنوعة، وتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل أيضاً على ضبط وحوكمة الإجراءات لطرح الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وكذا إتاحة الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، حيث عملت الوزارة على تكثيف طرح الأراضى والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المرجوة، والإسراع بمعدلات التنمية ورفع نسب الإشغال بالمدن الجديدة، وخاصة ضمان وصول وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمستحقيها.