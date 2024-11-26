شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 30293 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 37535 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13309 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 8388 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11517 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3142 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 8512 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

وأعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة الشركة القابضة المصرية الكويتية المصدرة لعدد 1.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 44.6 مليون جنيه.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 20 ألف سهم، 7399 سهمًا، 20 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة مصر للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 190 ألف سهم، 1000 سهم، مليون سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركات العامة لصناعة الورق-راكتا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومستشفى النزهة الدولي عدد 452.8 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 186.1 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 10500 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات مصر بني سويف للأسمنت، واودن للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 714 سهمًا، 5.1 مليون سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 15.5 مليون سهم، 892.9 ألف سهم، 9 ملايين سهم، 1.1 مليون سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية عدد 1.833 مليون سهم، وباعت إدارة شركة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1000 سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 233.3 مليون جنيه مقابل 191.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 36.3 مليون جنيه مقارنة مع 27.4 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 910.8 مليون جنيه مقابل 650.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 167.2 مليون جنيه مقارنة مع 110.1 مليون جنيه.

وحققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقابل 592.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر 237.5 مليون جنيه مقارنة مع 63.1 مليون جنيه.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 11.9 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، بنسبة نمو 36%، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه، بوصول هامش صافي الربح إلى 10.9% خلال تلك الفترة.

في سياق منفصل قالت شركة الحفر الوطنية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على زيادة حجم استثمارات الشركة ورأسمالها العامل بفرعها الكائن في دولة ليبيا ليكون برأسمال 250 ألف دينار ليبي بدلًا من 15 ألف دينار ليبي.