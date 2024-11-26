شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر اليوم يتراجع إلى 29280 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجعا ملحوظاً، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29280 جنيها، وذلك على خلفية هبوط كبير في جرام الذهب عيار 21، ليصل سعر الجنيه الذهب إلي أقل سعر له هذا الأسبوع.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

تراجع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3665 جنيهاً للجرام، مما تسبب في تراجع الجنيه الذهب.



