شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الخليج 365 فى جولة حرة بشوارع مدينة زيورخ السويسرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

‏تزامنا مع الجولة التي يقوم بها الخليج 365 لتفقد مصانع تصنيع ماكينات الغزل في سويسرا، والتي يتم توريد ماكينات ريتر للغزل للمصانع الوطنية ولا سيما المشروع القومي للغزل والنسيج .

قام الخليج 365 بجولة في شوارع سويسرا خاصة على الطريق الدولي السريع، كشف خلالها العديد من المعلومات حول مدينة زيورخ السويسريه وما تمتاز به من جامعات ومعاهد على المستوى العالمي .



بالإضافة إلى جزء من التاريخ العريق لتلك المدينة‬، حيث تعتبر زيورخ أحد أهم وأكبر مدن سويسرا، فهي تقع في وسط شمال البلاد على مقربة من الحدود الألمانية، وقد تم تصنيفها كواحدة من أفضل مدن العالم آمنًا ونظافة وملاذًا للهدوء .



ومن أهم معالمها شارع بانهوف شتراسه Bahnhofstrasse ، حيث يُعد شارع بانهوف شتراسه هو أحد العلامات والمزارات التجارية الجاذبة لسكان المدينة، وهذا سيمنحك عند زيارته تجربة مُتعة التسوق عبر المتاجر المتخصصة في بيع الماركات العالمية المشهورة وكذلك متحف باير للساعات Bayer Museum of watches

الذي يضم أكثر من 250 ساعة استخدمت منذ أول مرة تم ضبط الوقت بها منذ العصور القديمة العريقة كما يضم أيضًا الساعات العصرية مثل: الساعات المائية، الشمسية، الرملية، ساعات المنبه القديمة، الساعات ذات الحجم الكبير وساعات الجيب كما تضم متحف الفيفا FIFA Museum.

ويعد متحف فيفا العالمي لكرة القدم هو حلم لعشاق عالم الكورة المستديرة والذي قد أفتتح حديثًا في فبراير 2016 كمقر جديد لكل مقتنيات لعبة كرة القدم، فهو يضم أكثر من 1000 قطعة فنية متعلقة بعالم كرة القدم وأهمها كؤوس العالم وكأسي العالم لفئتي الرجال والسيدات إلى جانب معروضات أخري فريدة من نوعها.