شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المعارض: برامج تدريب واستشارة للشركات لتمكينها من دخول الأسواق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات عن مشاركة وفد مصري يضم 32 شركة محلية في معرضين دوليين في كل من الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا، في إطار جهود تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

تشارك الهيئة في معرض Big 5 Global بمدينة دبي بالإمارات، حيث يتضمن الجناح المصري 26 شركة تعمل في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية، على مساحة تبلغ 764 مترًا مربعًا، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2024.

وفي نيجيريا، تشارك الهيئة في معرض Beauty West Africa بمدينة لاجوس، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الطبية، بجناح مساحته 90 مترًا مربعًا يضم 6 شركات مصرية متخصصة في الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل، خلال الفترة من 26 الى 28 نوفمبر 2024.

وكشف اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، عن اقتحام كافة الأسواق الخارجية والعمل على ربط الشركات المحلية بالخارج عبر تلك البعثات التجارية بما يسهم في تعزيز المشاركة الوطنية في كافة الفعاليات الاقتصادية بدول العالم.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم الدعم المالي واللوجستي للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل الإجراءات اللوجستية مثل النقل والشحن الجمركي للمنتجات المعروضة.

وأكد رئيس الهيئة المصرية للمعارض، أن الفترة المقبلة ستشهد توفير برامج تدريب واستشارات للشركات حول كيفية دخول الأسواق الخارجية، وتحسين جودة المنتجات وتطوير استراتيجيات التسويق، وتوفير بيانات حول الأسواق المستهدفة خاصة السوق الافريقي.

معرض Big 5 Global - دبي

يُعتبر معرض Big 5 Global أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد، ويُقام سنويًا في مركز دبي التجاري العالمي. يجمع المعرض تحت سقف واحد كبار المصنعين والموردين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما يتيح فرصة استثنائية للتواصل وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات البناء، التشييد، المواد المعدنية، والأدوات الكهربائية. كما يشمل المعرض جلسات نقاشية وورش عمل تركز على اتجاهات الصناعة العالمية، مما يجعله منصة استراتيجية للشركات لتعزيز وجودها في أسواق الخليج والشرق الأوسط.

معرض Beauty West Africa - نيجيريا

يُعد معرض Beauty West Africa من أبرز الفعاليات في غرب أفريقيا المتخصصة في قطاعات مستحضرات التجميل، العناية بالبشرة، المنتجات الصحية، والصناعات الطبية. يُقام المعرض في مدينة لاجوس، مركز التجارة والاقتصاد في نيجيريا، ويستقطب مشاركين من مختلف أنحاء القارة والعالم. يتيح المعرض فرصة للشركات لاستعراض منتجاتها والتفاعل مع موزعين وتجار ومستثمرين محليين ودوليين. كما يشمل المعرض أنشطة تعليمية مثل الندوات وورش العمل التي تركز على التوجهات الحديثة في قطاع الجمال والرعاية الصحية.



