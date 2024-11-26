شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح المصرى فى المعرض السياحى الدولى ببولندا يفوز بجائزة أفضل جناح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي ITTF في دورته الثانية والذي أُقيم بالعاصمة البولندية وارسو.

وافتتح الجناح المصري السفير أحمد الأنصاري سفير مصر في بولندا برفقة عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبحضور محمد فرج المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا والمكتب السياحي بدولة روسيا ودول الإشراف التابعة لها، وعدد من أعضاء السفارة المصرية ببولندا.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي في إطار استراتيجيتها للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة لاسيما السوق البولندي في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة منه من زيادة وصلت إلى معدلات قياسية، مشيراً إلى أن السوق البولندي يأتي في المرتبة الخامسة ضمن أهم وأكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتاً إلى أن هذه الطفرة الكبيرة في أعداد الحركة السياحية من هذا السوق ترجع إلى زيادة حركة الطيران منه إلى المقاصد السياحية المصرية.

وخلال أيام المعرض، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدداً من اللقاءات المهنية مع رئيس اتحاد شركات ووكالات السياحة والسفر البولندي، وأهم منظمي الرحلات وشركات الطيران ببولندا ودول شرق أوروبا، حيث تم استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والأنشطة السياحية المختلفة التي يمكن للسائحين البولنديين ممارستها خلال زيارتهم لمصر، بالإضافة إلى التعرف على آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص المقصد السياحي المصري، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندي إلى مصر.

هذا بالإضافة إلى الحديث عن المقاصد الأثرية العديدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وبحث إمكانية قيام منظمي الرحلات بوضع هذه المقاصد ضمن البرامج السياحية التي يتم تنظيمها للسائح البولندي المهتم بمنتج السياحة الشاطئية بما يساهم في تعريفه بمنتج السياحة الثقافية الذي ينفرد به المقصد السياحي المصري، كما تم بحث زيادة عدد الرحلات السياحية إلى منطقة الساحل الشمالي ولاسيما مدينة العلمين الجديدة.

كما عقد، على هامش المشاركة في المعرض، مؤتمراً صحفياً حضره العديد من ممثلي وسائل الإعلام البولندية والدولية تم خلاله التأكيد على أهمية السوق البولندي وتعريف السائح البولندي بالمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التي قامت بها الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية بما يساهم في تعزيز التجربة السياحية في مصر.

وقد فاز الجناح المصري المشارك في المعرض بجائزة أفضل جناح من حيث التصميم والذي جاء على شكل معبد بصورة عصرية يضم شاشات مختلفة الأحجام لعرض الأفلام الترويجية عن الوجهات السياحية المتنوعة بالمقصد المصري وأماكن الجذب السياحي به وتنوع أنماطه ومنتجاته ومقوماته السياحية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المعرض يعد أحد أكبر التجمعات السياحية المهنية لمنظمي الرحلات البولنديين وشركاء المهنة وشركات السياحة والطيران من جميع أنحاء العالم والعاملة في السوق البولندي، وتعد مشاركة الوزارة به فرصة جيدة للتواصل الفعال والمثمر والتشاور لبحث أوجه التعاون المشترك لتحقيق المستهدفات من الحركة السياحية الوافدة منه بالإضافة الى اطلاعهم على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.