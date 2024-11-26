شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمات حكومية في مقر غرفة سوهاج التجارية أبرزها التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، أن الغرفة التجارية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار على حد سواء.

وأوضح أبو الوفا، في بيان صحفي اليوم، أن الغرفة بصدد إطلاق خطة شاملة لتوسيع الخدمات الحكومية داخل مقر الغرفة، وذلك عبر افتتاح مكاتب جديدة لعدد من المصالح الحكومية الهامة مثل الشهر العقاري، هيئة التنمية الصناعية، والبريد المصري.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الجهات الموجودة حالياً والتي تشمل الضرائب العامة، وهيئة سلامة الغذاء، مما يعزز من دور الغرفة كمحور مركزي للخدمات المتكاملة في المحافظة.

وأشار أبو الوفا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والتجار، مع ضمان تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية.

وأضاف أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية الغرفة لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة لدعم المجتمع المحلي.

وفي إطار دعمها للأسواق المحلية، أعلن أبو الوفا عن استعدادات الغرفة لتعميم فكرة "سوق اليوم الواحد" في مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير منصات بيع مؤقتة ومنظمة تضم مجموعة واسعة من التجار والمنتجات، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية تعود بالنفع على المواطنين من خلال الحصول على السلع بأسعار مميزة.

وأكد أن الغرفة تسعى لأن تكون هذه الأسواق نموذجاً حضارياً يعزز من حركة التجارة المحلية.

كما أشار رئيس الغرفة إلى التعاون المستمر مع وزارة التموين لضمان توفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن الغرفة تعمل على تحقيق استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام، مع التركيز على ضمان العدالة في توزيع السلع والمنتجات.

وفي سياق آخر، شدد أبو الوفا على دور الغرفة في إنشاء منافذ بيع جديدة للمواد الغذائية والخضروات والفاكهة في مناطق متفرقة من المحافظة، بحيث تتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم بأسعار تتناسب مع دخل الأسرة.

وأوضح أن هذه المنافذ تأتي ضمن خطة الغرفة لتقليل الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار.

وأوضح أبو الوفا أن الغرفة لا تتوقف عند تقديم الخدمات الأساسية فقط، بل تعمل على تقديم الدعم المستمر للتجار من خلال توفير برامج تدريبية، تقديم استشارات تجارية، وحل المشكلات التي قد تواجههم في مسيرتهم المهنية.

واختتم أبو الوفا، بالتأكيد على التزام الغرفة التجارية بسوهاج بدورها كمؤسسة اقتصادية وتنموية فاعلة، تسعى لتحسين بيئة العمل التجاري ودعم كافة أطياف المجتمع التجاري، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من رفاهية المواطنين.



