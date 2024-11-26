شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3665 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، عقب تراجع كبير للذهب في تعاملات أمس بحوالي 80 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3665 جنيها.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4190 جنيها.

عيار 21 يسجل 3665 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3141 جنيها.

الجنيه الذهب 29280 جنيها.

سعر الذهب يتراجع بقوة



سجل سعر جرام الذهب في مصر أمس بالنسبة لعيار 21 انخفاضا بنسبة 2.1% ليفقد 80 جنيه من قيمته، حيث افتتح تداولات أمس عند 3745 جنيه للجرام وسجل أدنى مستوى عند 3665 جنيه للجرام.

يأتي هذا بعد أن انخفض سعر أونصة الذهب العالمي أمس بنسبة 3% منخفضا بمقدار 82 دولار للأونصة، ليسجل الذهب أدنى مستوى اليوم عند 2629 دولار للأونصة بعد أن افتتح التداولات عند 2711 دولار للأونصة. وذلك بعد أن شهد الذهب العالمي ارتفاع لخمس جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاع بنسبة 6%.