شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «منزل الورق» توافق على زيادة رأس المال إلى 20 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة منزل الورق نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة (18:30) يوم الإثنين بتاريخ 1446/05/23 هـــ الموافق 2024/11/25 م، وذلك بمقر الشركة الرئيسي، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
أ- المبلغ الإجمالي للزيادة: 5 ملايين ريال.
ب- رأس المال قبل الزيادة: 15 مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 20 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 33.33%.
ت- عدد الأسهم قبل الزيادة: 1.5 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2 مليون سهم.
ث – تهدف هذه الزيادة إلى التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية.
ج – وتتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 5 ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة.
ح – في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
خ – في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
د- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
ر- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
2- الموافقة على شراء قطع الأراضي المقامة عليها شركة منزل الورق من المخطط رقم (1091) من البلك رقم (37) وأرقامها (546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561) المملوكة لـ"يعقوب يوسف المغربي" – رئيس مجلس الإدارة إلى شركة منزل الورق، ومساحتها الاجمالية ((19,348,41 م2 بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (23,217,600 ريال).
3- الموافقة على بيع شركة المتحدة للمرطبات الصناعية سجل تجاري رقم (1011151162) تاريخ 08/03/1444هـــ (فرع شركة منزل الورق) لـ"يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (15,141,041ريال شامل قيمة الضريبة المضافة).
4- الموافقة على بيع الأرض الزراعية الواقعة شمال الخرج غرب طريق الخرج الرياض في محافظة الخرج رقم (11) صك رقم (311507011708) تاريخ 04/09/1443هـــ، المملوكة لشركة منزل الورق ومساحتها الإجمالية (67,419 م2) لـ"يعقوب يوسف المغربي" – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7 ملايين ريال).
5- الموافقة على بيع قطعة الأرض الزراعية رقم (16) من القطعة رقم (101) صك (711606002876) تاريخ 24/08/1442 هــــ، الواقعة في حي العمارية بمدينة الدرعية ومساحتها الإجمالية (10,010 م2) لـ"يعقوب يوسف المغربي" – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7,114,500 ريال).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
أ- المبلغ الإجمالي للزيادة: 5 ملايين ريال.
ب- رأس المال قبل الزيادة: 15 مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 20 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 33.33%.
ت- عدد الأسهم قبل الزيادة: 1.5 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2 مليون سهم.
ث – تهدف هذه الزيادة إلى التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية.
ج – وتتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 5 ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة.
ح – في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
خ – في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
د- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
ر- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
2- الموافقة على شراء قطع الأراضي المقامة عليها شركة منزل الورق من المخطط رقم (1091) من البلك رقم (37) وأرقامها (546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561) المملوكة لـ"يعقوب يوسف المغربي" – رئيس مجلس الإدارة إلى شركة منزل الورق، ومساحتها الاجمالية ((19,348,41 م2 بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (23,217,600 ريال).
3- الموافقة على بيع شركة المتحدة للمرطبات الصناعية سجل تجاري رقم (1011151162) تاريخ 08/03/1444هـــ (فرع شركة منزل الورق) لـ"يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (15,141,041ريال شامل قيمة الضريبة المضافة).
4- الموافقة على بيع الأرض الزراعية الواقعة شمال الخرج غرب طريق الخرج الرياض في محافظة الخرج رقم (11) صك رقم (311507011708) تاريخ 04/09/1443هـــ، المملوكة لشركة منزل الورق ومساحتها الإجمالية (67,419 م2) لـ"يعقوب يوسف المغربي" – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7 ملايين ريال).
5- الموافقة على بيع قطعة الأرض الزراعية رقم (16) من القطعة رقم (101) صك (711606002876) تاريخ 24/08/1442 هــــ، الواقعة في حي العمارية بمدينة الدرعية ومساحتها الإجمالية (10,010 م2) لـ"يعقوب يوسف المغربي" – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7,114,500 ريال).