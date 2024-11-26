شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «فيبكو» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الـ39 (الاجتماع الثاني) المنعقد بتاريخ 23/05/1446هـ (الموافق 25/11/2024م) في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/07/1446هـ الموافق 01/01/2025م ومدتها أربعة سنوات تنتهي بتاريخ 15/08/1450هـ الموافق 31/12/2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: أحمد البراك، وفيصل الحربي، وبدر الربيعة، وعبدالله الحربي، ونمر الحربي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/07/1446هـ الموافق 01/01/2025م ومدتها أربعة سنوات تنتهي بتاريخ 15/08/1450هـ الموافق 31/12/2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: أحمد البراك، وفيصل الحربي، وبدر الربيعة، وعبدالله الحربي، ونمر الحربي.