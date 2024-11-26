الاقتصاد

عمومية «فيبكو» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الـ39 (الاجتماع الثاني) المنعقد بتاريخ 23/05/1446هـ (الموافق 25/11/2024م) في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/07/1446هـ الموافق 01/01/2025م ومدتها أربعة سنوات تنتهي بتاريخ 15/08/1450هـ الموافق 31/12/2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: أحمد البراك، وفيصل الحربي، وبدر الربيعة، وعبدالله الحربي، ونمر الحربي.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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