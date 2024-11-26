شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية «تبوك الزراعية» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول والاجتماع الثاني) والذي كان مقرر انعقادهما الساعة (06:30 م) و(الساعة 07:30 م) أمس الإثنين 25/11/2024م الموافق 23/05/1446هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عدم انعقاد الجمعية نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد كلاًّ من الاجتماعين.
ووفقا للشركة، بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (7,49%) وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (7,49%) علما بأن النصاب المطلوب للاجتماع الأول هو 50% وللاجتماع الثاني 25%.
ونوهت بالدعوة لاجتماع ثالث، سيحدد وتعلنه لاحقا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الاجتماع الثالث سوف ينعقد بمن حضر من المساهمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عدم انعقاد الجمعية نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد كلاًّ من الاجتماعين.
ووفقا للشركة، بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (7,49%) وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (7,49%) علما بأن النصاب المطلوب للاجتماع الأول هو 50% وللاجتماع الثاني 25%.
ونوهت بالدعوة لاجتماع ثالث، سيحدد وتعلنه لاحقا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الاجتماع الثالث سوف ينعقد بمن حضر من المساهمين.