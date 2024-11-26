الاقتصاد

تأجيل عمومية «تبوك الزراعية» لعدم اكتمال النصاب القانوني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية «تبوك الزراعية» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول والاجتماع الثاني) والذي كان مقرر انعقادهما الساعة (06:30 م) و(الساعة 07:30 م) أمس الإثنين 25/11/2024م الموافق 23/05/1446هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن عدم انعقاد الجمعية نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد كلاًّ من الاجتماعين.
ووفقا للشركة، بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (7,49%) وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (7,49%) علما بأن النصاب المطلوب للاجتماع الأول هو 50% وللاجتماع الثاني 25%.
ونوهت بالدعوة لاجتماع ثالث، سيحدد وتعلنه لاحقا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الاجتماع الثالث سوف ينعقد بمن حضر من المساهمين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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