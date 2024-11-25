شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث في صربيا تعزيز التعاون فى التحول الرقمى وبناء القدرات والان مع تفاصيل الخبر

التقى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ديان ريستيتش وزير الاعلام والاتصالات الصربى؛ فى العاصمة الصربية بلجراد؛ تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات. وذلك بحضور السفير باسل صلاح سفير مصر لدى صربيا.

وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية والتى تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتشجيع الابتكار التكنولوجى، وصقل المهارات الرقمية لدى المواطنين؛ مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة؛ مشيرا إلى الاهتمام المشترك بعقد المزيد من المباحثات لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الصلة.

واستعرض وزير الاعلام والاتصالات الصربى أبرز المشروعات التى تنفذها وزارة الاعلام والاتصالات الصربية خاصة المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية ونشر الإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمى والجهود المبذولة لتحقيق الأمن السيبرانى، وبناء المهارات الرقمية.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار الصربية؛ بحضور سفير مصر لدى صربيا. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى تنفيذ برامج لتنمية المهارات فى مجال الذكاء الاصطناعى، ومشروعات بحث وتطوير فى هذه التقنيات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز ما أنجزته الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى؛ مشيرا إلى أهداف ومحاور عمل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى.

وأشارت وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار الصربية إلى أن صربيا ستستضيف مؤتمر دولى معنى بالذكاء الاصطناعى بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD). حيث وجهت الدعوة للدكتور عمرو طلعت لمشاركة مصر فى هذا المؤتمر.

كما قام الدكتور عمرو طلعت ووزيرة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار الصربية يرافقهما سفير مصر لدى صربيا بجولة داخل منطقة العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار الصربية، والتى تم تأسيسها بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية. حيث تستضيف حاضنة تكنولوجيا الأعمال للكليات التكنولوجية فى بلجراد وصندوق الابتكار فى جمهورية صربيا وتضم عدد من الشركات الناشئة والمؤسسات المتخصصة فى مجال الابتكار وجامعة ومراكز بحث وتطوير ويتم من خلالها تقديم أنشطة وبرامج وخدمات تسهم فى تعزيز بيئة الابتكار فى صربيا.

وخلال الزيارة استعرضت وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار الصربية البرامج التى تقدمها الوزارة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة الابداع ودعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية.

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ومراكز إبداع مصر الرقمية ومنطقة العلوم والتكنولوجيا فى بلجراد.

كما قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة إحدى الشركات الناشئة التى تم احتضانها فى منطقة العلوم والتكنولوجيا. واستمع إلى شرح تفصيلى من مسئول شركة ناشئة أخرى حول الخدمات المقدمة لهم من المنطقة.

وتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء مع جوردانا دانيلوفيتش غركوفيتش مديرة المركز الوطنى للتكنولوجيا؛ تم خلاله بحث فتح آفاق للتعاون فى مجال دعم ريادة الأعمال.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.