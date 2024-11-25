شكرا لقرائتكم خبر عن حرم رئيس جمهورية كولومبيا تزور متحفي الحضارة والمصري الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف المصري الكبير فيرونيكا الكوسير جارسيا حرم رئيس جمهورية كولومبيا، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير حيث رحب بهم وقدم للسيدة الأولى لجمهورية كولومبيا هدية تذكارية مقدمة من المتحف.



جانب من الاستقبال

وحرص الدكتور أحمد غنيم على اصطحابهم في جولة داخل المتحف تَضَمَّنت الساحة الخارجية للمتحف، والبهو الرئيسي والدَّرَج العظيم حتى الوصول إلى قاعات العرض الرئيسية والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة بموضوعاتها المختلفة، منذ فترة بداية الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.

وقد أعربت حرم رئيس جمهورية كولومبيا عن إعجابها بالمتحف ومقتنياته وتَمَيُّز العرض المتحفي به.

وفي سياق متصل زارت حرم رئيس جمهورية كولومبيا والوفد المرافق لها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وكان في استقبالهم الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قدم لها هدية تذكارية مقدمة من المتحف.

وحرص الدكتور الطيب على اصطحاب السيدة فيرونيكا الكوسير جارسيا، والوفد المرافق لها في جولة داخل المتحف شملت قاعات كل من العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري تعرفوا خلالها على ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعربت حرم رئيس جمهورية كولومبيا، عن إعجابها بالمتحف الذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به، والتي كانت بمثابة رحلة عبر الزمن للحضارة المصرية العريقة بأثارها الخالدة التي تشهد على عبقرية المصريين وتطور الحياة والتراث المصري عبر العصور.

كما حرصت على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف، أعربت خلالها عن امتنانها من هذه الزيارة لاسيما حسن الاستقبال من إدارة المتحف، وإعجابها بالحضارة المصرية العريقة .



جانب من الجولة