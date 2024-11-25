شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد المشروعات": ضخ استثمارات حكومية ضرورة لاستيراد خطوط الإنتاج الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة قيام الدولة بضخ استثمارات جديدة بشكل مباشر فى مجال تجارة واستيراد خطوط وماكينات الإنتاج الحديثة من الخارج لدعم الصناعات المحلية وتشجيع صغار المنتجين.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، في تصريحات له اليوم، إن العالم كله يشهد موجات تضخمية وارتفاع فى الأسعار وتطور سريع فى التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع بالاضافة إلى تحديات عديدة تتعلق بالشحن والتأمين وهو الأمر الذى يفوق قدرات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المصرية، وبالتالى فإن تدخل الدولة بضخ استثمارات فى استيراد الماكينات المطلوبة للتصنيع وطرحها فى الأسواق بتسهيلات بالعملة المحلية سيكون له عظيم الأثر على خطة تطوير الصناعة وسيخفف من حدة التضخم فى السوق بعد زيادة الانتاج وعدم تحميل المصنعين أعباء وتكاليف السفر والتعاقد والشحن والتدريب .

ودعا السقطى إلى دراسة توسيع الإنتاج المنزلى الصغير والمتناهى الصغر للمنتجات السهلة وغير المعقدة تكنولوجيا بهدف إشراك كافة أفراد الأسرة فى عمليات التصنيع البسيطة التى يمكن معها توفير ملايين الدولارات من الفاتورة الاستيرادية العامة للدولة بالاضافة إلى دعم فئات كثيرة من الفئات المجتمعية التى تحتاج الدعم والتدريب .

كما أكد على ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة تساعد المصنعين على اختيار خطوط الانتاج والماكينات المطلوبة لمشروعهم بما يتوافق مع أحدث التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعى فى الصناعة وتوفير التسهيلات اللازمة لهم .