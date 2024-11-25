شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية تشيد بالملتقي الصناعي الدولي الثالث والان مع تفاصيل الخبر

شاركت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بجناح متميز بالمعرض والملتقي الدولي الصناعي في نسخته الثالثة المقام اليوم بأرض المعارض بالتجمع الخامس .

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن المعرض والملتقي الدولى للصناعة هذا العام شهد تطورا وإقبالا كبيرا من المصنعين مقارنة بالعام الماضي لما لمسوه من تطور و فرص لفتح أسواق جديدة و لقاءات مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص و بحث تنمية زيادة معدلات القطاع الصناعي في الناتج المحلي و كذلك ايجاد آليات وحلول لاي تحديات تواجه القطاع الصناعي .

وأوضح محمد المهندس أن الغرفة الهندسية تشارك هذا العام بأعضاء مجلس إدراتها والشركات الاعضاء خاصة في الأجهزة المنزلية و الادوات الكهربائية و المسبوكات و ادوات السباكة و غيرها مؤكدا الشركات الهندسية من اكبر القطاعات المشاركة بالمعرض.

وأشاد رئيس غرفة الصناعات الهندسية بتصريحات دولة رئيس الوزراء في الملتقى والتأكيد على اهتمام الدولة والحكومة بقطاع الصناعة و انها تولى اهمية كبرى لحل اى تحديات ودعم المصنعين و الصناعة المصرية بكل السبل.

و نوه المهندس على أهمية الاستراتيجة الوطنية للصناعة و ما يقوم به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة و النقل المهندس كامل الوزير من جهد جبار لتفعيل هذه الاستراتيجية و دعم القطاع الصناعي لتحقيق نهضة اقتصادية صناعية قوية .

ومن جانبه قال المهندس بهاء ديمتري نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية ان المعرض فرصة مناسبة جدا لتلاقي وتواصل المصنعين مع المسئولين و بعضهم البعض بهدف تبادل الرؤى والأفكار ومواجهة اي تحديات تواجه الصناعة و الوصول لحلول لها .

و أشاد بهاء ديمتري بعرض الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للصناعة وهناك آمال كبيرة على تحقيق وتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية لما لها من أهمية .