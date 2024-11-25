الاقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية تشيد بالملتقي الصناعي الدولي الثالث

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 07:08 م

شاركت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بجناح متميز بالمعرض والملتقي الدولي الصناعي في نسخته الثالثة المقام اليوم بأرض المعارض بالتجمع الخامس .

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن المعرض والملتقي الدولى للصناعة هذا العام شهد تطورا وإقبالا كبيرا من المصنعين مقارنة بالعام الماضي لما لمسوه من تطور و فرص لفتح أسواق جديدة و لقاءات مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص و بحث تنمية زيادة معدلات القطاع الصناعي في الناتج المحلي و كذلك ايجاد آليات وحلول لاي تحديات تواجه القطاع الصناعي .

وأوضح محمد المهندس أن الغرفة الهندسية تشارك هذا العام بأعضاء مجلس إدراتها والشركات الاعضاء خاصة في الأجهزة المنزلية و الادوات الكهربائية و المسبوكات و ادوات السباكة و غيرها مؤكدا الشركات الهندسية من اكبر القطاعات المشاركة بالمعرض.

وأشاد رئيس غرفة الصناعات الهندسية بتصريحات دولة رئيس الوزراء في الملتقى والتأكيد على اهتمام الدولة والحكومة بقطاع الصناعة و انها تولى اهمية كبرى لحل اى تحديات ودعم المصنعين و الصناعة المصرية بكل السبل.

و نوه المهندس على أهمية الاستراتيجة الوطنية للصناعة و ما يقوم به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة و النقل المهندس كامل الوزير من جهد جبار لتفعيل هذه الاستراتيجية و دعم القطاع الصناعي لتحقيق نهضة اقتصادية صناعية قوية .

ومن جانبه قال المهندس بهاء ديمتري نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية ان المعرض فرصة مناسبة جدا لتلاقي وتواصل المصنعين مع المسئولين و بعضهم البعض بهدف تبادل الرؤى والأفكار ومواجهة اي تحديات تواجه الصناعة و الوصول لحلول لها .

و أشاد بهاء ديمتري بعرض الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للصناعة وهناك آمال كبيرة على تحقيق وتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية لما لها من أهمية .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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