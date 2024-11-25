شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 25-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 25-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمنصورة للدواجن، والمصرية للدواجن، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ودلتا للطباعة والتغليف، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.8 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 74.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.68%، والعرب على 7.22%، واستحوذت المؤسسات على 37.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 66.9 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 10.7 مليون جنيه، 78.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 37528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 8325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11456 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 8522 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1827 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات عدد 11 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 110 آلاف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.095 مليون سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات مصر للأسمنت-قنا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وأودن للاستثمارات المالية عدد 42 ألف سهم، 4.7 مليون سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية عدد 2.9 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 29.9 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 2500 سهم، 3 ملايين سهم، 301.4 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة ركاز القابضة للاستثمار، عن بيع المساهم شركة الإنماء للاستثمار، عدد 1.4 مليون سهم بسعر 2.47 جنيه بقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 10.675% إلى 3.655%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة، عن بيع المساهم صابرين زينهم محمد عبد الخالق، عدد 205 آلاف سهم بسعر 1.32 جنيه بقيمة إجمالية 270.6 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 1.8% إلى 1%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جولدن هاند لتداول الأوراق المالية والسندات.

أعلنت شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري، عن بيع المساهم سارة فهمي محمد عطية، عدد 768.1 ألف سهم بسعر 1.178 جنيه بقيمة إجمالية 905.1 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 5.3% إلى 4.3%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية والسندات.



النتائج المالية

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 3.9 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وبلغ صافي الربح 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 518%، وبلغ إجمالي الأصول 57 مليار جنيه، وسجل إجمالي حقوق الملكية مبلغ 13.6 مليار جنيه.

وحققت شركة جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بلغت 14.4 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة نمو 71%، وبلغ صافي الربح 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 50%، وبلغ إجمالي الأصول 19.1 مليار جنيه، وسجل إجمالي حقوق الملكية مبلغ 4.7 مليار جنيه.

وحققت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، مبيعات بلغت 10.7 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في عام 2024 مقابل 5.9 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 955.4 مليون جنيه.

وحققت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 687.7 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في عام 2024 مقابل 815.4 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح 33.2 مليون جنيه مقارنة مع 44.3 مليون جنيه.

وحققت شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، إيرادات نشاط بلغت 7.9 مليون دولار خلال الفترة من أول ينار وحتى 31 يوليو عام 2024، وبلغ صافي الخسارة 6.5 مليون دولار.

كونكريت

قالت شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على إعادة هيكلة ملكية بعض الشركات التابعة لشركة كونكريت فاشون من خلال تحويل إجمالي ملكيات شركة كونكريت فاشون جروب في تلك الشركات التابعة إلى ملكية غير مباشرة، من خلال نقل ملكية عدد 1.5 مليون سهم المملوكة لشركة كونكري في رأسمال شركة إيجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة لصالح الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، ونقل ملكية عدد 24.5 ألف سهم المملوكة لشركة كونكريت فاشون في رأسمال شركة كريستال فور ماكينك شيرتس لصالح الشركة السويسرية للملابس القطنية.