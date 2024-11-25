شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية الطرح الخاص على أسهم المصرف المتحد 5.993 مرة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق باب الاكتتاب الخاص على المصرف المتحد، وبلغ حجم الطلبات المسجلة 1.878 مليار سهم بحجم تغطية 5.99 مرة، من قبل كبرى المؤسسات الدولية والمحلية.

وبدأ الطرح الخاص للشريحة الأولى من المصرف المتحد، للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم من أسهم البنك، وذلك للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك خلال الفترة من يوم 20 إلى 25 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يجرى تنفيذ الشريحة الثانية من المصرف للطرح العام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.5% من أسهم البنك.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للمصرف المتحد، 5.5 مليار جنيه موزع على عدد 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد، وجميعها أسهم عادية نقدية، ويتوزع هيكل ملكية المصرف ما بين البنك المركزي المصري ويمتلك 99.998 مليون سهم، وصندوق العاملين بالبنك المركزي ويملك 1000 سهم، وصندوق العاملين بالبنك الأهلي المصري ويملك نفس العدد من الأسهم.

يذكر أن المصرف المتحد تأسس كشركة مساهمة مصرية، وحصل على موافقة التسجيل في سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري والسماح له بمزاولة أعمال البنوك بموجب قرار البنك المركزي المصري رقم 1305 لسنة 2006، وقد تم إنشاء المصرف بعد دمج كل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل في المصرف المتحد.