شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. البورصة المصرية تغلق على خسائر بـ 10 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.226 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 46.6 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات/ صفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.9 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 30270.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 8325.42 نقطة.وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، بنحو 0.51 % ليصل إلى مستوى 11456.15 نقطة.