الاقتصاد

يتناول الميزانية.. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير المالية غداً

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يعقد يوم غدٍ الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، الذي يتناول إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 - 1447هـ (2025).
وسيجيب وزير المالية على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الذي ينقل عبر القنوات ، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والمالية.

مجلس الوزراء

في نفس السياق، يعقد مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1446هـ الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2024 م، جلسةً مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1446 / 1447هـ (2025م).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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