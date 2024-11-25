شكرا لقرائتكم خبر عن يتناول الميزانية.. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير المالية غداً والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعقد يوم غدٍ الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، الذي يتناول إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 - 1447هـ (2025).
وسيجيب وزير المالية على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الذي ينقل عبر القنوات السعودية، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والمالية.
وسيجيب وزير المالية على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الذي ينقل عبر القنوات السعودية، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والمالية.