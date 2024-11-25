شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعا بالبورصة بجلسة اليوم على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.1% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.4%، يليه قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون بنسبة 1.5%، 1.4%، 1.3%، على التوالي.

وهبطت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 1%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، ونزل قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.5%، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات بنسبة 0.8%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.8 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 74.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.68%، والعرب على 7.22%، واستحوذت المؤسسات على 37.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 66.9 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 10.7 مليون جنيه، 78.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 37528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 8325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11456 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 8522 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1827 نقطة.

