شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الدين: توطين الصناعة ودعم المستثمرين من أولويات استراتيجية المنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، بمراسم افتتاح وفعاليات المعرض والملتقى الدولي للصناعة IMCE في نسخته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ وذلك من خلال الجناح الرسمي للهيئة المقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة، هذا وتأتي مشاركة الهيئة في مثل هذا المحفل الهام -الذي يضم كبار المصنعين والشركات وجهات الدولة في القطاعات المختلفة- تأكيدًا على ما تتبناه الهيئة في رؤيتها الاستراتيجية من مبدئي الشراكة والتكامل، وتؤكد عليهما من خلال خطوات فاعلة على أرض الواقع ساهمت في أن تصبح الوجهة الاستثمارية المثلى للعديد من المستثمرين حول العالم، بالإضافة لأنها تمثل تفعيلًا للجهود الترويجية التي تستهدف الهيئة من خلالها التواجد بمختلف المحافل والفعاليات الدولية خاصة تلك المختصة بالقطاعات المستهدف توطينها داخل الهيئة.

وخلال فعاليات اليوم الافتتاحي أوضح وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المعرض والملتقى الدولي للصناعات يمثل نافذة للتواصل مع المستثمرين والمصنعين المشاركين بالمعرض، لتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعرف أكثر على المنطقة الاقتصادية وما تملكه من أكثر من 400 منشأة ما بين صناعية وخدمية تخدم 21 قطاع صناعي ولوجستي مستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، كما يمثل المعرض فرصة لتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، التي تتقاطع في نطاق عملها مع المنطقة الاقتصادية لمناقشة السبل المثلى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف جمال الدين أن توطين الصناعة ودعم المستثمرين يمثلان أولويات أساسية ترتكز عليها الهيئة في رؤيتها الاستراتيجية، كما أشار إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة في ملف الصناعة حيث تقوم بالتعاون مع مطوريها لإنشاء المصانع مسبقة التجهيز Plug & Play، بالإضافة إلى توفير بدائل مختلفة للأراضي الصناعية والمناطق اللوجستية المدعمة بمرافق وبنية تحتية عالمية المواصفات، كما أكد على المزايا التنافسية الأهم التي تتمتع بها الهيئة سواء في جانب التكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة أو اتفاقيات التجارة الحرة والدولية والحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تدعم جميعها تعزيز الصادرات للأسواق العالمية، فضلًا عن رأس المال البشري المتمثل في العمالة الفنية المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية.

الجدير بالذكر أن الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة يعد من كبرى الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وجاءت نسخته الأولى في أكتوبر 2022 لمواكبة مرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، ويهدف الملتقى لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وآليات مواجهتها، كما يدعم تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة لتفعيل الشراكات والتعاون مع الكيانات الاقتصادية والصناعية بمختلف الدول.