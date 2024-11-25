شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" تستعرض أبرز مستجدات صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة2024، والذي قد انطلقت فعالياته اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء "د/ مصطفى مدبولي" بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية.

وشاركت "د/ أماني عيد" الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ- بجلسة نقاشية بعنوان "الاستثمار في الصناعة: فرص التكامل والنمو" وناقشت دكتورة أماني خلال الجلسة أبرز أهداف مبادرة ابدأ وآليات عملها لتحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى جهود المبادرة منذ انطلاقها لتهيئة بيئة صناعية مشجعة للمصنعين، وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين والمصنعين بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الصناعة بالدولة وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.

وخلال كلمتها أشارت إلى مستجدات صندوق النيل للاستثمار الصناعي - أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشر- والذي تم إطلاقه في مايو الماضي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال، وذلك برأس مال مصدر 2.5 مليار جنية كطرح مغلق في البورصة المصرية، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي مع تحقيق عوائد تنافسية ليها تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادي، وواصلت عيد حديثها عن أبرز معايير اختيار الشركات المستهدفة للدخول فالصندوق، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة المكون المحلي ووجود شريك تكنولوجي أجنبي، بالإضافة إلى تغطية منتجات المشروع لاحتياجات السوق المصري من الواردات.

وأعلنت د/ أماني أنه قد تم اختيار 8 مشروعات سواء قائمة بالفعل أو جديدة للاستثمار بها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 17 مليار جنيه مصري وهو يُمثل تقريبا 18% من حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري آخر 3 سنوات، كما يصل حجم العمالة في هذه المشروعات لأكثر من 3000 عامل (عمالة مباشرة فقط)، وبنسب مكون محلي تتراوح من 30:40% في القطاع الهندسي ونسبة تتخطى 95% في قطاع الكيماويات.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة والذي يُعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.











