شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" تستعرض تجربتها فى تطوير مجمع الجنينة والشباك بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" – تطوير مجمع "الجنينة والشباك" بنصر النوبة بأسوان والتي تُعد إحدى ثمار التعاون بين مبادرة "ابدأ" ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بدعم وتنمية الصناعة، من أبرزهم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جمعية مستثمري أسوان، جامعة النيل، وعلى رأسهم محافظة أسوان.

وجاء ذلك خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، المٌقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء "د/مصطفى مدبولي" بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية، وأشارت الدكتورة أماني إلى آليات الخطة الشاملة لتطوير المجمع والتي بدأت بالزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المبادرة، لدراسة التحديات التي تواجهه المجمع بالتعاون مع الجهات المعنية، ثم العمل على تنظيم عدد من المؤتمرات التعريفية بهدف بحث الفرص الاستثمارية بالمجمع والتسويق لها بالتعاون مع جمعية مستثمرين أسوان بمصر وبدول الخليج، كما قامت "ابدأ" بتدريب أكثر من 30 متدرب من أصحاب الوحدات والمستثمرين الجدد بالمجمع على أحدث الأساليب لإدارة المشاريع والوحدات الصناعية، بالتعاون مع محافظة أسوان وجامعة النيل.

واختتمت عيد حديثها بالتأكيد على أن تطوير مجمع "الجنية والشباك" هو بمثابة تجسيد حقيقي لأهمية تعزيز سُبل التعاون لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة للوقوف على التحديات المختلفة التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع، واتخاذ خطوات جادة نحو توفير بيئة صناعية ناجحة وجاذبة للاستثمار.



جدير بالذكر أن مجمع "الجنينة والشباك" تم تأسيسه على مساحة تبلغ 56 فدانًا ليشمل أنشطة تنوعت ما بين صناعات غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ومنسوجات وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتنمية الصعيد، وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بتأسيس 308 وحدة صناعية على مساحة 17 فدانًا بتكلفة بلغت حوالي 770 مليون جنيه، ووصل عدد الوحدات المخصصة خلال الشهرين الماضيين ل 100 وحدة صناعية.







