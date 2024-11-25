شكرا لقرائتكم خبر عن أدريان دلامار-ديبوتفيل مديراً عاماً جديداً لسانوفي إفريقيا ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سانوفي، الشركة الفرنسية الرائدة في الصناعات الدوائية على مستوى العالم، عن تعيين أدريان دلامار-ديبوتفيل مديرًا عامًا للقطاع الدوائي في إفريقيا ومديرًا عامًا لشركة سانوفي مصر.

تم تعيين أدريان في المنطقة رئيساً لسانوفي إفريقيا في فبراير 2024. ففي دوره الجديد يقوم بتطبيق إستراتيجية الشركة وإدارة أعمال سانوفي عبر القارة الإفريقية، بهدف تعزيز النمو ودعم الابتكار، مما يعكس التزام الشركة المستمر للوصول لهدفها المتمثل في "السعي وراء تحقيق الإعجاز العلمي لتحسين حياة الناس" وذلك بالعمل مع فريق يتميز بالحماس وتنوع الخبرات.

سيكون لأدريان دور ريادي كبير من خلال منصبه القيادي في سانوفي مصر لدعم أهداف الرعاية الصحية والعمل على تعزيز الفرص في جميع أنحاء إفريقيا.

ومن أهم أهدافه الرئيسية العمل على توفير العلاجات المبتكرة للمريض المصري، والتركيز على النمو المستدام، والعمل على ايجاد حلول مبتكرة للرعاية الصحية والتي تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، مما يعزز تأثير سانوفي في إفريقيا.

بدأ أدريان مسيرته المهنية في عام 2006، حيث اكتسب خبرات واسعة في قطاعات متعددة وشركات عالمية، بما في ذلك شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية (باريس ولندن) وشركة برايس ووترهاوس كوبرز (لوكسمبورغ ونيويورك وشيكاغو).

ويمتلك أدريان أكثر من 11 عامًا من الخبرة العملية في مجال الشركات العالمية للصناعات الدوائية. وانضم إلى سانوفي في عام 2013، حيث شغل عدة مناصب ومنها التدقيق والرقابة الداخلية، و تطوير الأعمال، والتسويق الاستراتيجي لشرق إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة أورواسيا وجنوب شرق آسيا.

وفي عام 2020، شغل أدريان منصب المدير العام لسانوفي أوكرانيا ومقرها في كييف، بينما كان يشرف أيضًا على إدارة أعمال الشركة في هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك.

وفي يناير 2023، انتقل أدريان إلى الدار البيضاء "كازابلانكا" ليصبح المدير العام لسانوفي في المغرب، بالإضافة إلى إدارة أعمال الشركة في تونس وليبيا.

كما أن أدريان لديه خبرة واسعة في تطوير الأعمال، والإدارة الإستراتيجية، والتوسع في مجال الرعاية الصحية، ويمتلك خبرات قوية في كيفية التعامل مع الأزمات الجيوغرافية وكيفية مواجهة أزمات التغيرات البيئية.

ويقيم أدريان، مع زوجته وأطفاله الثلاثة، في مصر منذ أغسطس 2024، حيث يكتشفون جمال الثقافة المصرية الغنية.