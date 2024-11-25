شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: الموافقة على إصدارات أسهم شركات جديدة بـ389 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر سبتمبر 2024، وبلغت 298 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 20.7 مليار جنيه، مقارنة بـ270 موافقة خلال شهر سبتمبر من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 56.9 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 10.4%، وانخفاضًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 63.6%.

ووزعت الموافقات بين 297 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 19.4 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2024 مقابل 263 موافقة بقيمة 50.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2023 بنسبة نمو 12.9% في عدد الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 61.6% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم موافقة واحدة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر عام 2024 مقارنة مع 7 موافقات بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2023 بنسبة انخفاض 85.7% في عدد الموافقات، و79.9% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، في تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 2510 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 389 مليار جنيه، مقارنة بـ2212 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 323 مليار جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 13.5%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 20.4%.

ووزعت الموافقات بين 2493 موافقات لتأسيس شركات بقيمة 365.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقابل 2181 موافقة، بقيمة 274.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2023 بنسبة نمو 14.3% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 33% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 17 موافقة بقيمة 23.6 مليار جنيه مقارنة مع 31 موافقة بقيمة 48.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 45.2% في عدد الموافقات، و51.1% بقيمة التأسيس.