شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بالأسواق العالمية تسجل 74.57 دولار لبرنت و70.59دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 25-11-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية استقرت على انخفاض طفيف اليوم الإثنين، بالرغم من وجود مخاوف بشأن الإمدادات بسبب تصاعد التوترات السياسية على مستوى العالم ووجود مخاوف من تأثيرها على الإمدادات مستقبلاً ، فضلاً عن ارتفاع واردات الصين من النفط الخام خلال الشهر الحالي فيما يرجح خبراء ارتفاع واردات الصين.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 74.57دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي70.59دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.59دولار للبرميل.



