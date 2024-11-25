شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة البترول تشارك بالملتقي الدولي للصناعة بجلسات "صناعة الطاقة" والان مع تفاصيل الخبر

تشارك غرفة البترول و التعدين في النسخة الثالثة للملتقي والمعرض الدولي للصناعة الذي افتتحه الدكتور مصطفي مبدولي رئيس وزراء مصر اليوم نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتشارك الغرفة في الجلسات الحوارية للمؤتمر المقرر انعقادها يوم الاربعاء القادم وقيام الدكتور تامر ابو بكر كمتحدث رئيسي في الجلسة تحت عنوان "صناعة الطاقة" في المحور النقاشي ثروات مصر من الغاز الطبيعي والثروة المعدنية في ضوء أهميتهما في الاقتصاد المصري ويتناول بالشرح والتحليل التطورات التي شهدتهما تلك القطاعات التي يعتمد عليهما كدعامة أساسية في الصناعة المصرية والاقتصاد القومي ومستقبل هذه الثروات خلال الفترة القادمة.

ويتناول أيضاً الجيولوجي ماجد عبد الحليم نائب رئيس هيئة البترول سابقاً والدكتور تامر ابو بكر في المحور النقاشي تحت عنوان "تحديث الاتفاقيات للبحث والاستكشاف في صناعة البترول والغاز المصري " لتساير مع المتغيرات العالمية التي تشهدها هذه الصناعة في ضوء المنافسة القوية في العديد من الدول المجاورة باعتبار الاتفاقيات البترولية ركيزة صناعة البترول والغاز والركنالأهم لجذب الاستثمارات بما يسهم في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الاحتياطيات والانتاج لتامين احتياجات البلاد من اهم مصادر الطاقة التقليدية بما يسهم في المحافظة علي الامن القومي المصري.