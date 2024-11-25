شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 30326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 37566 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13296 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 8344 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 11478 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3130 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 8580 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمنصورة للدواجن، والمصرية للدواجن، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ودلتا للطباعة والتغليف.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.330 مليون وثيقة بدلا من 3.290 مليون وثيقة.

وأعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة مستشفى النزهة الدولي المصدرة لعدد 5.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 42 مليون جنيه.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات عدد 11 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 110 آلاف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.095 مليون سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات مصر للأسمنت-قنا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وأودن للاستثمارات المالية عدد 42 ألف سهم، 4.7 مليون سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية عدد 2.9 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 29.9 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 2500 سهم، 3 ملايين سهم، 301.4 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 3.9 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وبلغ صافي الربح 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 518%، وبلغ إجمالي الأصول 57 مليار جنيه، وسجل إجمالي حقوق الملكية مبلغ 13.6 مليار جنيه.

وحققت شركة جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بلغت 14.4 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة نمو 71%، وبلغ صافي الربح 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 50%، وبلغ إجمالي الأصول 19.1 مليار جنيه، وسجل إجمالي حقوق الملكية مبلغ 4.7 مليار جنيه.

وحققت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، مبيعات بلغت 10.7 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في عام 2024 مقابل 5.9 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 955.4 مليون جنيه.

وحققت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 687.7 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في عام 2024 مقابل 815.4 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح 33.2 مليون جنيه مقارنة مع 44.3 مليون جنيه.

وحققت شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، إيرادات نشاط بلغت 7.9 مليون دولار خلال الفترة من أول ينار وحتى 31 يوليو عام 2024، وبلغ صافي الخسارة 6.5 مليون دولار.

في سياق منفصل قالت شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على إعادة هيكلة ملكية بعض الشركات التابعة لشركة كونكريت فاشون من خلال تحويل إجمالي ملكيات شركة كونكريت فاشون جروب في تلك الشركات التابعة إلى ملكية غير مباشرة، من خلال نقل ملكية عدد 1.5 مليون سهم المملوكة لشركة كونكري في رأسمال شركة إيجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة لصالح الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، ونقل ملكية عدد 24.5 ألف سهم المملوكة لشركة كونكريت فاشون في رأسمال شركة كريستال فور ماكينك شيرتس لصالح الشركة السويسرية للملابس القطنية.



