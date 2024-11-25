شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة النقل: 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ من خلال 80 مشروعاً والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تجديد وزارة النقل تأكيداتها على التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.

وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الممرات اللوجستية المتفرقة على مستوى الجمهورية، ستخدم المناطق الصناعية والزراعية والتعدينية في مصر، وتوفير ربط فعال بينهم.

أكد أن ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية أمر إيجابي، ويسهل نقل البضائع المستوردة من مكان إنتاجها سواء زراعية أو صناعية بكل يسر وتقلل التكاليف وتساعد فى زيادة التصدير، بإعتباره أحد مصادر توفير العملة الأجنبية.

أكد أن إنشاء هذه الممرات اللوجستية يستهدف تطوير الموانئ، والذى بدأ على مدار 5 سنوات فى موانئ دمياط وإسكندرية والدخيلة والعين السخنة، مشيرا أن الحكومة أعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجارٍ تنفيذ البعض الآخر، والبعض مخطط تنفيذه.

ويجري التنفيذ بأيدي عاملة حوالي 50 ألف عامل، بمشاركة حوالي 100 شركة من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية في هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل.

أكد أن وزارة النقل قد قامت بإعداد استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا اقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتمادا علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين.

يذكر أن هذه الممرات هي: "ممر السخنة - الإسكندرية وممر العريش - طابا وممر القاهرة - الإسكندرية وممر طنطا - المنصورة - دمياط وممر جرجوب - السلوم وممر القاهرة - أسوان - أبوسمبل وممر سفاجا - قنا - أبو طرطور.



