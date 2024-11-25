شكرا لقرائتكم خبر عن «الغاز»: الموافقة على شراء صكوك رأس مال إضافية بـ10 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية وفقا لسياسة الاستثمار على شراء صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي الصادرة من البنك السعودي للاستثمار (طرف ذو علاقة).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الصكوك بتاريخ 27/11/2024م بمبلغ 10 ملايين دولار ما يعادل 37.5 مليون ريال، بعائد سنوي متوقع 6.375%، غير متداولة، مدتها خمس سنوات ونصف، ويتم توزيع الأرباح نصف سنوي، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا الاستثمار اعتبارا من الربع الثاني من العام 2025م.
وأوضحت أن لعضو المجلس أحمد المحسن مصلحة غير مباشرة في هذا التعامل كونه يشغل منصب رئيس المجموعة المالية في البنك السعودي للاستثمار.
وأشارت إلى أن هذا التعامل تم وفق سياسة الاستثمار في الشركة ولم يتم بموجبه منح أي مزايا تفضيلية،
ونوهت بعرض هذا التعامل لعضو المجلس في الجمعية العامة القادمة للحصول على الترخيص وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الصكوك بتاريخ 27/11/2024م بمبلغ 10 ملايين دولار ما يعادل 37.5 مليون ريال، بعائد سنوي متوقع 6.375%، غير متداولة، مدتها خمس سنوات ونصف، ويتم توزيع الأرباح نصف سنوي، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا الاستثمار اعتبارا من الربع الثاني من العام 2025م.
وأوضحت أن لعضو المجلس أحمد المحسن مصلحة غير مباشرة في هذا التعامل كونه يشغل منصب رئيس المجموعة المالية في البنك السعودي للاستثمار.
وأشارت إلى أن هذا التعامل تم وفق سياسة الاستثمار في الشركة ولم يتم بموجبه منح أي مزايا تفضيلية،
ونوهت بعرض هذا التعامل لعضو المجلس في الجمعية العامة القادمة للحصول على الترخيص وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.