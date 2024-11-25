شكرا لقرائتكم خبر عن «القمم» توقع اتفاقية مع أمانة الجوف بـ8.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية عقداً مع أمانة منطقة الجوف لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل الحاسب الآلي بالأمانة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية، 22 أكتوبر الماضي، فيما تبلغ قيمة العقد نحو 8.9 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات، متوقعة انعكاس الأثر المالي لتوقيع العقد بارتفاع إيراداتها بداية من شهر نوفمبر من العام المالي 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية، 22 أكتوبر الماضي، فيما تبلغ قيمة العقد نحو 8.9 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات، متوقعة انعكاس الأثر المالي لتوقيع العقد بارتفاع إيراداتها بداية من شهر نوفمبر من العام المالي 2024.