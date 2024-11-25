الاقتصاد

«القمم» توقع اتفاقية مع أمانة الجوف بـ8.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية عقداً مع أمانة منطقة الجوف لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل الحاسب الآلي بالأمانة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ إعلان الترسية، 22 أكتوبر الماضي، فيما تبلغ قيمة العقد نحو 8.9 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات، متوقعة انعكاس الأثر المالي لتوقيع العقد بارتفاع إيراداتها بداية من شهر نوفمبر من العام المالي 2024.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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