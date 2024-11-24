شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مشتركي التليفون الأرضي 149 ألفًا خلال 3 أشهر ليصل إلى 12.9 مليون والان مع تفاصيل الخبر

زاد عدد مشتركي التليفون الأرضي في مصر، إلى 12.941 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2024 مقابل 12.396 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 4.4%، ومقارنة مع 12.792 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة نمو ربع سنوي 1.2%، وبزيادة 149 ألف مشترك جديد خلال 3 شهور.

وتمتلك شركات الاتصالات الأربعة في مصر، رخصة تقديم خدمات الهاتف الثابت (الأرضي)، إلا أن شركتين فقط وهما (المصرية للاتصالات، واتصالات) من يقدما الخدمة، وتسيطر الأولى على الحصة السوقية الأكبر من خدمات التليفون الثابت محليًا.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات مجمعة بلغت 58.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 بنسبة نمو 39%، مدفوعًا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشكلت 45% من إجمالي النمو في الإيرادات، وذلك بفضل النمو في قاعدة العملاء وتعديل أسعار الخدمات المقدمة في بداية العام، وجاء ذلك متبوعا بالقفزة المحققة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 61% و90% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بالشركة المصرية للاتصالات، نموًا بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 23.5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 40%، متماشيا مع المستويات المستهدفة، وانخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 8.6 مليار جنيه بهامش ربح قدره 15%.