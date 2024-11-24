شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الأجهزة الكهربائية ترتفع 8.1% أول 9 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 04:00 م

كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات الأجهزة الكهربائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 بنسبة 8.1% ضمن الطفرة المحققة في الصادرات الهندسية.

وقفزت الصادرات الهندسية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 "أول 9 أشهر من العام الحالي" بنسبة 25.6% لتسجل 3.9 مليارات دولار مقابل 3.1 مليارات دولار خلال الفترة المماثلة من 2023.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاعًا فى صادرات شهر سبتمبر2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 15%، حيث بلغت 446.2 مليون دولار فى سبتمبر2024 بالمقارنه بـ 387.7 مليون دولار فى سبتمبر2023.

وأعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف تحقيق مستويات تصل 5.25 مليار دولار بنهاية العام 2024، وخلال العام المقبل 2025 نستهدف 6 مليارات دولار.

وشدد المهندس شريف الصياد، أن خطة المجلس التصديري للصناعات الهندسية تستهدف نسبة نمو لا تقل عن 20 % بشكل سنوي، وصولاً إلى تحقيق أكبر مساهمة للقطاع في مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولارًا.