شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: معدل التشغيل فى سوق العمل المصرى سجل 42% بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شاكر النجار، القائم بأعمال رئيس قطاع الاحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التشغيل في سوق العمل المصري سجل 42%، موزع بواقع 69% للذكور، و15% للإناث، بينما سجلت قوة العمل في السوق المصري خلال عام 2023 نحو 63.3 مليون فرد، منهم 31.1 مليون إناث، و32.5 مليون من الذكور.

وأضاف النجار، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023، صباح اليوم، أن معدلات البطالة المرصودة في مسح سوق العمل التتبعي جاءت متقاربة مع نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت 6.3%، موزعة بين الذكور بنسبة 4.8%، و12.8% للاناث، بينما كانت نتائج بحث القوى العامله خلال الربع الثالث نحو 6.9%.

وأوضح شاكر، أن 17% من المشتغلين يعملون أقل من 35 ساعه، منهم 32.3% للاناث، و13.7% للذكور، موضحا أن الأسباب التى دفعتهم للعمل أقل من 35 ساعه ترجع 73.4% منها إلى متطلبات ظروف العمل، و16% لعدم وجود فرص عمل لعدد ساعات اكثر، و4.7% لعدم الرغبة في العمل لساعات اطول، و 1.6% للغياب المؤقت عن العمل، و0.55% ترجع إلى الأجر غير المجدى.

وهناك حوالى 65.1% من المشتغلين في سوق العمل المصري خلال عام 2023، يعملون بشكل غير رسمي، موزعة بواقع 66.9% للذكور، و57% للإناث، وفي المقابل بلغت نسبة العاملين في سوق العمل الرسمى نحو 34.9% موزعة بين 33.1% للذكور و43% للإناث.

وأوضح أن 6% من المشتغلين يعملون من المنزل، 20% منهم من الإناث، 2.7% من الذكور، بينما بلغت نسبة الذين يعملون من مكان العمل 53% ، ويعمل 5.8٪ في وسائل النقل، و13% في مكان عمل متنقل، 15% يعملون في أراضي زراعية او منطقة بحرية.