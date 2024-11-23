شكرا لقرائتكم خبر عن معرض Cairo ICT 2024 يختتم فعاليات نسخته الثامنة والعشرين وسط حضور حكومى ومشاركات دولية والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت بنجاح فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2024، الذي انعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر. وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

حضور حكومي ودولي ومشاركات واسعةشهد المعرض حضورًا مميزًا من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وممثلي شركات التكنولوجيا العالمية، مما يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي للتكنولوجيا. وشارك عدد من المسؤولين الحكوميين المصريين في فعاليات أيام المعرض الأربعة، منهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أحمد كوجك وزير المالية، علاء فاروق وزير الزراعة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية. نقاشات تفاعلية وحوارات بناءةشهد Cairo ICT 2024 تنظيم ١٠٩ جلسة نقاشية وورشة عمل تفاعلية، شارك فيها ٣٤١ متحدثًا من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات والفرص في قطاع التكنولوجيا الحديث والتحول الرقمي. وتناولت هذه الجلسات موضوعات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الاستدامة، ووسائل التكنولوجيا المتطورة لدعم الاقتصاد الرقمي وتقنية ال 5G. وشهد توقيع اكثر من ٥٦ مذكرة تفاهم وشراكة وحقق المعرض إقبالاً كبيرًا، حيث حضره ١٣٢،٥٦٠زائر من مختلف القطاعات.بالإضافة إلى ٧٦،٤٠٠ زائر لساحة الالعاب الالكترونية والابتكار Connecta اجتماعات مغلقة لتعزيز التعاون



شهد المعرض عقد العديد من الاجتماعات المغلقة التي جمعت الشركات العارضة مع كبار المسؤولين وصناع القرار، بهدف تعزيز التعاون ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، ومنها:



اجتماعات المستشارين: حيث اجتمعت 14 شركة استشارية مع أكثر من 140 شركة عارضة، في نقاشات هدفت إلى تعزيز الشراكات وتقديم الاستشارات المتخصصة.

اجتماعات مع رؤساء أقسام تكنولوجيا المعلومات (CIO) اجتمع اكثر من 21 من رؤساء أقسام تكنولوجيا المعلومات من القطاعات المختلفة، مثل القطاع المصرفي والمالي والمدن الذكية والصناعة وقطاع النفط مع اكثر من ٨٠% من الشركات الكبرى العارضة المحلية والعالمية لبحث سبل التعاون ومناقشة احدث التقنيات التكنلوجية



اجتماع قطاع النقل البحري وهيئة الموانئ المصرية : لقاء خاص بين ممثلي وزير النقل للقطاع البحرى ورؤساء هيئة الموانئ المصرية وأكثر من 30 شركة عارضة لاستعراض الحلول والتقنية الحديثة وسبل تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية.



شهد معرض Cairo ICT 2024 حضور وفود رسمية من دول أفريقية وعربية بارزة، مما يعكس أهمية التعاون الدولي والإقليمي في تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة. شملت الوفود ممثلين عن دول كينيا، السنغال، جنوب أفريقيا، ساحل العاج، بوركينا فاسو، أوغندا، ورواندا، إضافة إلى وفود رفيعة المستوى من السعودية والإمارات. كما شاركتSmart Africa Group بفعالية في جلسات المؤتمر، حيث قدمت رؤى مبتكرة حول تسريع التحول الرقمي في القارة الأفريقية.

معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية PAFIX 2024



وحقق معرض PAFIX 2024 في نسخته 11 للشمول المالي والمدفوعات الالكترونية نجاحًا لافتًا هذا العام بالتعاون مع البنك المركزي المصري (CBE)، حيث جمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمسؤولين من القطاعين المالي والتكنولوجي لاستكشاف أحدث الابتكارات والحلول في مجالات التكنولوجيا المالية والشمول المالي. تمحورت فعاليات PAFIX 2024 حول تعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات المالية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية الآمنة والمستدامة، ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة.



وشهد المؤتمر حضورًا مميزًا من قيادات الصناعة والمصرفيين وخبراء التكنولوجيا، حيث أُتيحت الفرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والممارسات التي تعزز الابتكار المالي، وتساهم في تحقيق رؤية مصر لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.

إطلاق AIDC لأول مرة



للمرة الأولى، شهد Cairo ICT 2024 انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية (AIDC) حيث ناقش المعرض والمؤتمر أكثر من 12 جلسة حوارية، قدم فيها 56 متحدثًا خبراتهم ورؤاهم حول التطورات في هذه القطاعات الحيوية، التي تزداد أهميتها لبناء مستقبل تكنولوجي متقدم في مصر والمنطقة.



وشهدتConnecta المقامة على جانب فاعليات في Cairo ICT 2024 تنظيم سلسلة من الأنشطة المبتكرة والمتميزة التي أضفت على الحدث زخمًا معرفيًا وترفيهيًا، حيث تضمنت ساحة الابتكار 67 متحدثًا من الرواد والخبراء شاركوا في 12 جلسة حوارية، 6 محاضرات، و13 ورشة عمل، لتقديم أفكار جديدة وحلول تكنولوجية عصرية.



وتأتى من ضمن فاغلبات ساحة الإبتكار لأول مرة Shennovate المخصصة للمبدعات فى مجال التكنولوجيا بأكثر من 16محاضرة بمشاركة 16 متحدثًا، ساهموا في إثراء الجمهور من الفتايات بمعلومات قيمة حول الابتكارات الناشئة.



وفي مجال الأمن السيبراني، نظمت Cyshield مسارًا متخصصًا تضمن 6 محاضرات قدمها 6 متحدثين متميزين، كما شهدت المسابقة مشاركة 20 فريقًا، مما أبرز أهمية الأمن السيبراني في العالم الرقمي. ولمحبي الألعاب الإلكترونية، أقيمت فعاليات الألعاب الإلكترونية يوميًا، حيث تنافس اللاعبون في 7 ألعاب بفرصة الفوز بجوائز يومية بقيمة 100 ألف جنيه، مما جعلها واحدة من الفعاليات الترفيهية الجذابة في المعرض.

ومن جانبه، أعرب أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز انترناشونال المنظمة للمعرض، عن سعادته قائلاً: "نحن في Cairo ICT لا نكتفي بتقديم أحدث الابتكارات، بل نسعى لصناعة مستقبل رقمي ينبض بالفرص، حيث تتقاطع التكنولوجيا مع رؤية مصر الطموحة. إن نجاحنا في هذه النسخة يعكس التزامنا المستمر بتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للتكنولوجيا، وبتحفيز الشراكات التي تسهم في بناء غدٍ أفضل."

وأضاف " نؤمن أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية، بل هو قوة محورية ستشكل مستقبل جميع القطاعات. نحن نركز على استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المبتكرة لتمكين المؤسسات من تحقيق تحول رقمي حقيقي، ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة"

ويأتي الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر Cairo ICT’24، برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدوليCIB مصر، وبنك الاسكندرية وشركة هواوى، وشركة اورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية المصرية للاتصالات وماستر كارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة فورتينت.



كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، ومجموعة بنية وشركة خزنة، وشركة سايشيلد، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr و IoT Misr، ونتورك انترناشيونال، وCassava Technologies، وإيجيبت تراست.















