الاقتصاد

بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو اليوم بعد الإغلاق

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 12.45 نقطة، ما نسبته 0.48%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2581.05 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

وبدوره، أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 11.03 نقطة، أي بنسبة 1.37%.
وجاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 792.67 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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