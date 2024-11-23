شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو اليوم بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 12.45 نقطة، ما نسبته 0.48%.

ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2581.05 نقطة. نتائج بورصة موسكو وبدوره، أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 11.03 نقطة، أي بنسبة 1.37%.

وجاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 792.67 نقطة.