شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو اليوم بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 12.45 نقطة، ما نسبته 0.48%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2581.05 نقطة.
وجاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 792.67 نقطة.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2581.05 نقطة.
نتائج بورصة موسكووبدوره، أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 11.03 نقطة، أي بنسبة 1.37%.
وجاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 792.67 نقطة.