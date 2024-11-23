أخبار الاقتصاد اليوم: وزير الكهرباء يتفقد محطة تحويل الربط المصرى السعودى

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تنوعت اليوم السبت 23 -11-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، تفقد صباح اليوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى زيارة ميدانية محطة تحويل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر.



وزير الكهرباء يتفقد محطة تحويل الربط المصرى السعودى جهد 500 بمدينة بدر

تفقد صباح اليوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى زيارة ميدانية محطة تحويل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر.

واستمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى شرح تفصيلي من المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن سير العمل بالمشروع ونسبة الإنجاز، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وتشغيل المرحلة الأولى فى مايو المقبل بقدرة 1500 ميجا وات.

وحضرت الاجتماع المهندسة صباح مشالى نائب الوزير و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال الاجتماعات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كل الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج فى مناطق المرتفقات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى فى مسار خط الربط

المشاط تعقد اجتماعًا لمجموعات النتائج ضمن إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة



عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027- اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.



وزير الإسكان يواصل جولته التفقدية بإقليم الساحل الشمالى الغربى



واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بإقليم الساحل الشمالى الغربى، حيث تفقد سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا"، ومشروع "مارينا 8 المطل علي البحيرة"، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وتفقد وزير الإسكان، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا" حيث وجه بضغط معدلات التنفيذ، وإنهاء الأعمال فى المواعيد المحددة، وكذا تفقد سير العمل بمشروع "مارينا 8 "، وتفقد نموذجا لاحد الشاليهات التى يجرى تشطيبها، موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة.

كامل الوزير يؤكد أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان