شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي لغرفة الملابس يستعرض تطور القطاع بمؤتمر عالمي في الصين والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة صناعات الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، بمؤتمر الملابس العالمي 2024 والتي تقام فعالياته في الصين، بمشاركة دولية موسعة.

واستعرض الدكتور "قداح" خلال كلمته في المؤتمر أوضاع صناعة النسيج والملابس في مصر والتطور الكبير الذي تشهده هذه الصناعة، والتقنيات الجديدة في الملابس الرياضية والملابس الفنية وغيرها من التطورات التي تستهدف تحديث وسائل الإنتاج في هذه الصناعة.

وأشار المدير التنفيذي لغرفة صناعات الملابس الجاهزة، إلى أن التجارة الإليكترونية وتطبيقات التحول الرقمي يضمنان تحقيق طفرة هائلة في مستقبل صناعة الملابس، الأمر الذي يتطلب إحداث نقلة نوعية في تسويق الملابس في مصر.

وتعمل صناعة الملابس على نطاق عالمي، كلغة عالمية توحد الناس في جميع أنحاء العالم، ويتطلب تحقيق التنمية العالمية المستدامة الانفتاح والتعاون، ويعتمد مستقبل صناعتنا على هذه الجهود المشتركة.

في عام 2023، كشف مؤتمر الملابس العالمي (GAC) عن رؤية GAC Humen لعام 2023، والتي تدافع عن موضوع "معًا من أجل مستقبل مشترك"، والذي تلقى تأييدًا واسع النطاق واستجابات نشطة من جميع أصحاب المصلحة.

تهدف القمة العالمية للأزياء 2024، التي تحمل شعار "التعاون من أجل مستقبل مربح للجميع"، إلى الاستفادة من الخبرات العالمية القائمة على مبادئ الانسجام والوحدة والنمو المشترك، و تمهد هذه الرؤية الطريق للتقدم والازدهار الكبيرين في صناعة الملابس العالمية.

وتلتزم القمة بتعزيز العدالة والشمولية والمنافع المتبادلة في تطوير الصناعة من خلال بناء شراكات قوية وعالية الجودة وتشجيع التعاون والتبادل على نطاق واسع، نسعى جاهدين لتحقيق الطموح العالمي لتحقيق جودة حياة أعلى بشكل جماعي.



الملتقي العالمي للأزياء في الصين