شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر يرتفع 20 جنيهًا وعيار 21 بـ 3780 الآن والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر بحوالي 20 جنيهًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد 3780 جنيهًا بدون إضافة مصنعية في تعاملات اليوم، وفي السياق التالي تطورات سوق الذهب المصري والعالمي.

سعر الذهب اليوم :

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها.



ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ 20 شهر، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالرغم من قوة الدولار.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2716 دولار للأونصة، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2567 دولار للأونصة.



يعد هذا هو الارتفاع الأسبوعي الأول لأسعار الذهب بعد 3 أسابيع متتالية من الهبوط دفعت السعر إلى تسجيل أدنى مستوى في شهرين عند 2536 دولار للأونصة، إلا أن الذهب استطاع خلال أسبوع واحد أن يعوض أكثر من نصف خسائره السابقة، وفق تحليل جولد بيليون.

فقد استطاع الذهب تسجيل 5 جلسات متتالية من الصعود ليخترق من جديد المستوى 2700 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع بشكل إيجابي عند 2716 دولار للأونصة، ليسجل يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 1.8%.



السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب الكبير خلال الأسبوع الماضي كان عودة الطلب إلى التزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل استمرار التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد أن بدأ البلدين في استخدام صواريخ بعيدة المدى وتعديل روسيا لعقيدتها النووية.