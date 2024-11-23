شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع.. اعتماد ضوابط الحج السياحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

وقد وجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.

وقد بدأ تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، منذ 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

وزير السياحة والآثار يشارك في فعاليات الاحتفال بمرور 200 عام على تأسيس المتحف المصري بتورينو ويلتقي بوزير الثقافة الإيطالي

بتشريف رئيس جمهورية إيطاليا، شارك الوزير، كضيف شرف، في فعاليات الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على تأسيس المتحف المصري بتورينو بإيطاليا، وذلك تلبية لدعوة وزير الثقافة الإيطالي.

وخلال الكلمة القصيرة التي ألقاها بالفعالية، ثمّن الوزير على العلاقات الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم والبناء مع الجانب الإيطالي في مشروعات الآثار المختلفة، كما قام الوزير بجولة، بمرافقة وزير الثقافة الإيطالي، داخل القاعات المختلفة للمتحف.

كما اجتمع الوزيران لبحث تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال الآثار، ومناقشة إمكانية التعاون والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال ترميم الآثار وإعداد الملفات الخاصة لتسجيل المواقع الأثرية المصرية على قائمة التراث العالمي باليونسكو.

نيابة عن وزير السياحة والآثار.. رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة تشارك في الإعلان عن مسابقة "رمال الوادي الجديد باها 2024"

نيابة عن الوزير، شاركت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق مسابقة "رمال الوادي الجديد باها 2024" والذي أُقيم بمقر نادي السيارات والرحلات المصري بمنطقة وسط البلد.

ويمثل هذا الحدث فرصة مهمة للترويج للسياحة الرياضية والسياحة البيئية في مصر ودعم وتطوير الرياضات الموتورية، وإبراز جمال الطبيعة الصحراوية الخلابة لمحافظة الوادي الجديد وخاصة في الواحات الداخلة والخارجة بما يسهم في تنشيط السياحة إليها.

ومن المقرر أن تُقام هذه المسابقة لأول مرة بالواحات الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد في الفترة من 20 وحتى 24 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة، ومحافظة الوادي الجديد، وبإشراف نادي السيارات والرحلات المصري.

قريتي غرب سهيل بأسوان وأبو غضون بالبحر الأحمر ضمن أفضل القرى الريفية لعام 2024

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، عن فوز قريتي غرب سهيل بأسوان وأبو غصون بالبحر الأحمر، ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024، نظراً لتلبيتهما للمعايير التي وضعتها المنظمة في هذا الإطار، وذلك أثناء مشاركة الوزارة في اجتماعات الدورة 122 للمجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والتي عُقدت بدولة كولومبيا.

وقد أطلقت منظمة الأمم المتحدة للسياحة هذه المبادرة منذ عام 2021، وقد شارك في المبادرة هذا العام 260 قرية على مستوى العالم فاز منها 55 ضمن قائمة أفضل القري الريفية السياحية.

إقبال جماهيري بمتحف الحضارة على مشروع إحياء التاريخ المصري عبر تقنية الواقع المعزز

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية، إقبالاً ملحوظاً من الزائرين المصريين والأجانب للقيام بالتجربة التفاعلية الجديدة التي أطلقها المتحف عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستجرام، في إطار مشروع Project Revival، والذي أطلقه الوزير بالمتحف المصري بالتحرير، بالتعاون مع شركة ميتا العالمية، لإتاحة مشاهدة بعض القطع الأثرية غير المكتملة في صورتها الطبيعية، أثناء زيارة المتحف.

وقد حرص المتحف علي توفير كافة الأجواء المناسبة للزائرين للاستمتاع بالتجربة، وذلك فى إطار إهتمام المتحف بتعزيز تجربة الزائرين، من خلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الإجتماعي، واستخدام تقنية الواقع المعزز والمؤثرات الرقمية لبعض القطع الأثرية بالمتحف.

تسجيل جامع بيبرس الخياط بالدرب الأحمر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

أصدر الوزير، قراراً بتسجيل جامع بيبرس الخياط بشارع الجودرية بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على الآثار المصرية، التي تعد إرثا للعالم أجمع، ويتمتع الجامع بأهمية تاريخية وأثرية فهو من العصر المملوكي وبه عناصر معمارية متميزة، وزخاف وكتابات غاية في الدقة.

وتقرر تسجيل هذا الجامع بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وكانت قبة الجامع قد تم تسجيلها من قبل عام 1951، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وأن القرار الوزاري الجديد جاء لتسجيل الجامع ككل.

قطع شهر نوفمبر بمتاحف الآثار تسليط الضوء على ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وافتتاح قناة السويس واليوم الدولي للفنون الإسلامية

ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية لتسليط الضوء على القطع المميزة بها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم اختيار القطع الخاصة بشهر نوفمبر لعرضها في مكان مميز بكل متحف.



ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي يتم الاحتفال بها خلال شهر نوفمبر وهي ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام، وذكرى افتتاح قناة السويس والذي يوافق 17 نوفمبر من كل عام، واليوم الدولى للفنون الإسلامية الذي يوافق يوم 18 نوفمبر من كل عام.