شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعات الطباعة تشارك فى الملتقى السنوى للصناعة لمساندة الشركات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، عن مشاركتها بالنسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأكد المهندس نديم إلياس، أن مشاركة الغرفة بجناح كبير، وذلك بهدف التواجد في أحد أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الصناعة، وبهدف التواصل مع الشركات الأعضاء في الغرفة واستعراض أهم الخدمات المقدمة من الغرفة.

وقال المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، إن المعرض يعتبر فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية، حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض مما يمهد الطريق أمام شركات الطباعة للتعرف على المشترين والمستثمرين الأجانب.

وأشار إلي مشاركة ممثلي الشركات بقطاع التغليف والطباعة في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة من أجل التوصل إلى توافقات مشتركة في عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع الصناعي في التعبئة والتغليف والورق وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

وأوضح "إلياس" أن المعرض يعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وجاءت نسخته الأولى في أكتوبر 2022، احتفالا بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.