شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في أسبوع.. المعدن النفيس يواصل الارتفاع رغم الحذر بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب، الارتفاع أمس الجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها خلال أكثر من أسبوع.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8%، لتصل إلى 2670.49 دولار للأوقية. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9%، مسجلة 2674.90 دولار للأوقية.

تتقلب أسعار الذهب بشكل ملحوظ حالياً بين صعود وهبوط، حيث هبط المعدن النفيس بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوع ونصف خلال الجلسة الآسيوية ثم عاد وانتعش إلى حد ما ليتداول حاليًا بشكل متذبذب، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت الأمريكية. أسباب تقلب أسعار الذهب بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة عكس المعدن ارتفاعه إلى التراجع مرة أخرى كما كان الحل مع المعدن منذ ما قبل فوز ترامب إلى ما بعد فوزه بأيام عدة وذلك مع عزوف المستثمرين عن المعدن الأصفر إلى الأصول الأخرى والبدائل الأخرى مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

ودار الذهب خلال انخفاضه حول منطقة سعرية بين 2635-2636 دولارًا للأوقية إلا إنه ورغم كل ذلك لا يزال مرتفعًا لليوم الثالث على التوالي من تراجعه الكبير من بعد الانتخابات. الذهب مايزال مؤهلاً للارتفاع لا يزال خطر تصاعد التوترات الجيوسياسية وسط تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا يقدم بعض الدعم للمعدن الثمين كملاذ آمن.

ومع ذلك، فإن تخفيف المخاوف بشأن حرب نووية كاملة إلى جانب ظهور بعض عمليات شراء الدولار الأمريكي يحد من مكاسب السلعة. سياسات ترامب تخيم على الذهب ويبدو أن المستثمرين مقتنعون الآن بأن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستحفز النمو الاقتصادي وستعزز التضخم أيضًا وهو ما قد يحد من نطاق قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع جديد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية مما يساعد في دعم الطلب على الدولار الأمريكي والحفاظ على سعر الذهب غير العائد بأقل من الارتفاعات السابقة. توقعات خفض الفائدة تدعم النفيس ومع ذلك، قد يمتنع المتداولون عن الرهانات والاتجاهات السلبية ويختاروا انتظار ما سيقوله عدد كبير من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤثرين والقادة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب أداة التوقع فييد واتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" فإن المتداولين يقدرون حاليا احتمالات بأقل من 60% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل في ديسمبر. اتجاه حذر في أسواق الذهب وفق هذا الاتجاه يميل المعدن إلى التداول الحذر وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع متواضع للدولار.

رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخاوف يوم الثلاثاء بعدما وقع مرسومًا يوافق على عقيدة نووية معدلة تغير المعايير حول متى يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية. العجز المالي والذهب ومن المؤثرات في أسواق الذهب ما أوضحه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس جيفري شميد، بقوله "إن العجز المالي الكبير لن يسبب ضغوطا تضخمية لأن البنك المركزي سيمنع ذلك رغم أن هذا قد يعني ارتفاع أسعار الفائدة" وبالتالي تأثير سلبي على الذهب. هل يرتفع سعر الذهب مجدداً؟ وقال محللون إن التعافي للذهب من أدنى مستوى له في شهرين والذي سجل الأسبوع الماضي يرفع سعر الذهب إلى ما يتجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2% من الانحدار الحاد الأخير يصب في صالح المتداولين.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم البيانات الصاعدة احتمالات حدوث تحرك صعودي آخر نحو منطقة 2658-2660 دولار ومن بعدها إلى سعر يتراوح بين 2670 و2672 دولار.

وقد يسمح ذلك لاحقًا بالعودة إلى استعادة سعر 2700 دولار للأوقية.