شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تشارك فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة IMCE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، عن مشاركتها بالنسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتأتي مشاركة الهيئة من خلال جناحها بمعرض IMCE3 2024، داخل قاعة 1 (جناح 1E40)، وذلك في إطار حرص الهيئة على التواجد في مختلف المحافل المحلية والدولية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الخدمية والصناعية المستهدفة.

جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE للمرة الثالثة على التوالي، والذي أقيمت دورته الأولى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصري، وتأتى مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية المصرية لما تمثله من إمكانات تعكس الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وسيتم عرض أحدث مشروعات وإنجازات اقتصادية قناة السويس من خلال جناحها بالمعرض.